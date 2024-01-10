Galatasaray'da Abdülkerim'e uyarı

Galatasaray'da Konyaspor'a iki gol atarak yıldızlaşan Abdülkerim Bardakcı gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.
Başarılı futbolcu, Sivas deplasmanında kart görmesi halinde Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray teknik heyeti, milli stopere Sivas'ta dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.
Başarılı futbolcu, Sivas deplasmanında kart görmesi halinde Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray teknik heyeti, milli stopere Sivas'ta dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.