Galatasaray'da Abdülkerim'e uyarı

Galatasaray'da teknik heyet, Sivasspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında yer alan Abdülkerim Bardakcı'yı kart konusunda uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Abdülkerim'e uyarı
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10 Ocak 2024 10:54
Galatasaray'da Konyaspor'a iki gol atarak yıldızlaşan Abdülkerim Bardakcı gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.

Başarılı futbolcu, Sivas deplasmanında kart görmesi halinde Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray teknik heyeti, milli stopere Sivas'ta dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

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