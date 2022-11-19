Galatasaray'da Abdülkerim'e geçer not

Galatasaray'da sezon başında Konyaspor'dan gelen, 20 milyon liraya yakın yıllık ücreti tartışma konusu olan Abdülkerim Bardakcı, camiaya kendisini kabul ettirdi.



Marcao ayrıldıktan sonra ilk 11'deki 3 yerliden biri olarak Victor Nelsson ile stoper tandemini oluşturan deneyimli futbolcu, henüz ilk maçında hata yapmasına rağmen hem teknik direktör Okan Buruk'un hem de camianın desteğini arkasında hissetti.



Marcao'yu unutturan Abdülkerim, Dünya Kupası arasına da ilk skor katkısını yaparak girdi.





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