Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı her yerde!

A Milli Takım ve Galatasaray'daki performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Abdülkerim Bardakcı, sadece savunmadaki güçlü duruşuyla değil, hücumcuları aratmamasıyla da parmak ısırtıyor.
Tecrübeli stoper, Ümraniyespor karşısında Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta attığı kafa golüyle, takımının 3. golünü kaydeden isimdi.
Abdülkerim böylece, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol atmayı başardı.
Son olarak Konya filelerine 2 gol gönderen ve Icardi'nin yokluğunda Aslan'a ilaç olan Milli savunmacı, hocası Okan Buruk'tan tam not aldı.
Tecrübeli stoper, Ümraniyespor karşısında Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta attığı kafa golüyle, takımının 3. golünü kaydeden isimdi.
Abdülkerim böylece, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol atmayı başardı.
Son olarak Konya filelerine 2 gol gönderen ve Icardi'nin yokluğunda Aslan'a ilaç olan Milli savunmacı, hocası Okan Buruk'tan tam not aldı.