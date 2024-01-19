Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı her yerde!

Abdülkerim Bardakcı, sadece savunmadaki güçlü duruşuyla değil, hücum katkısıyla da ön plana çıkmaya devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı her yerde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2024 09:28
A Milli Takım ve Galatasaray'daki performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Abdülkerim Bardakcı, sadece savunmadaki güçlü duruşuyla değil, hücumcuları aratmamasıyla da parmak ısırtıyor.

Tecrübeli stoper, Ümraniyespor karşısında Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta attığı kafa golüyle, takımının 3. golünü kaydeden isimdi.

Abdülkerim böylece, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol atmayı başardı.

Son olarak Konya filelerine 2 gol gönderen ve Icardi'nin yokluğunda Aslan'a ilaç olan Milli savunmacı, hocası Okan Buruk'tan tam not aldı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery