Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı göz dolduruyor!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakçı, oynadığı futbolla Sarı-Kırmızılı ekibin şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da form grafiğini yükseltecek gibi görünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı göz dolduruyor!
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31 Ağustos 2023 14:24
Galatasaray başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, her gün ortaya koyduğu performansı geliştirmeye devam ediyor.

26 yaşındaki futbolcu, önceki gün de Molde karşısında savunmada duvar ördü. Savunmadaki partneri Victor Nelsson'un zaman zaman aksadığı gözlemlenirken, Abdülkerim ise adeta göz açtırmadı.

Milli futbolcu, girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 5 hava topuna çıkan yıldız oyuncu, bu alanda da rakiplerine geçit vermedi.

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