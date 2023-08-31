Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı göz dolduruyor!

Galatasaray başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, her gün ortaya koyduğu performansı geliştirmeye devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcu, önceki gün de Molde karşısında savunmada duvar ördü. Savunmadaki partneri Victor Nelsson'un zaman zaman aksadığı gözlemlenirken, Abdülkerim ise adeta göz açtırmadı.
Milli futbolcu, girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 5 hava topuna çıkan yıldız oyuncu, bu alanda da rakiplerine geçit vermedi.
26 yaşındaki futbolcu, önceki gün de Molde karşısında savunmada duvar ördü. Savunmadaki partneri Victor Nelsson'un zaman zaman aksadığı gözlemlenirken, Abdülkerim ise adeta göz açtırmadı.
Milli futbolcu, girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 5 hava topuna çıkan yıldız oyuncu, bu alanda da rakiplerine geçit vermedi.