Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı bildiğiniz gibi!

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, hava toplarındaki hakimiyetini yine kanıtladı! 28 yaşındaki futbolcu, en kritik anda Zalgiris karşısında skora dengeyi getirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı bildiğiniz gibi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2023 11:08
Galatasaray'da özellikle geçen sezon kritik anlarda sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, kaldığı yerden devam etti.

28 yaşındaki stoper, Zalgiris mücadelesinde 11'de başladı. Geçen sezonki partneri Victor Nelsson ile sahada yer alan milli futbolcu, Danimarkalı ile her zamanki gibi uyumlu görüntüsüyle dikkat çekti.

Başarılı savunamcı , en kritik anda da yine sahnedeydi. Deneyimli savunmacı, Sergio Oliviera'nın ortasında rakip fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getiren isim oldu. Abdülkerim, sahada kaldığı süre içerisinde ise geçen sezonu aratmadı ve gelecek adına iyi sinyaller verdi.

ANGELINO SAKATLANDI VE ÇIKTI

Sezonun en flaş transferlerinden biri olan Angelino, ilk resmi maçına dün akşam çıktı. Zalgiris mücadelesinde harika bir futbol ortaya koyan, özellikle hücum performansı ile göz dolduran İspanyol futbolcu, alkışları topladı. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, maçın son anlarında korkuttu. 84. dakikada sakatlanan Angelino, yerini Dubois'e bıraktı. Angelino'nun durumuyla ilgili olarak gün içerisinde bir açıklama yapılması bekleniyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery