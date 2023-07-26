Galatasaray'da özellikle geçen sezon kritik anlarda sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, kaldığı yerden devam etti.
28 yaşındaki stoper, Zalgiris mücadelesinde 11'de başladı. Geçen sezonki partneri Victor Nelsson ile sahada yer alan milli futbolcu, Danimarkalı ile her zamanki gibi uyumlu görüntüsüyle dikkat çekti.
Başarılı savunamcı , en kritik anda da yine sahnedeydi. Deneyimli savunmacı, Sergio Oliviera'nın ortasında rakip fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getiren isim oldu. Abdülkerim, sahada kaldığı süre içerisinde ise geçen sezonu aratmadı ve gelecek adına iyi sinyaller verdi.
ANGELINO SAKATLANDI VE ÇIKTI
Sezonun en flaş transferlerinden biri olan Angelino, ilk resmi maçına dün akşam çıktı. Zalgiris mücadelesinde harika bir futbol ortaya koyan, özellikle hücum performansı ile göz dolduran İspanyol futbolcu, alkışları topladı. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, maçın son anlarında korkuttu. 84. dakikada sakatlanan Angelino, yerini Dubois'e bıraktı. Angelino'nun durumuyla ilgili olarak gün içerisinde bir açıklama yapılması bekleniyor.
28 yaşındaki stoper, Zalgiris mücadelesinde 11'de başladı. Geçen sezonki partneri Victor Nelsson ile sahada yer alan milli futbolcu, Danimarkalı ile her zamanki gibi uyumlu görüntüsüyle dikkat çekti.
Başarılı savunamcı , en kritik anda da yine sahnedeydi. Deneyimli savunmacı, Sergio Oliviera'nın ortasında rakip fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getiren isim oldu. Abdülkerim, sahada kaldığı süre içerisinde ise geçen sezonu aratmadı ve gelecek adına iyi sinyaller verdi.
ANGELINO SAKATLANDI VE ÇIKTI
Sezonun en flaş transferlerinden biri olan Angelino, ilk resmi maçına dün akşam çıktı. Zalgiris mücadelesinde harika bir futbol ortaya koyan, özellikle hücum performansı ile göz dolduran İspanyol futbolcu, alkışları topladı. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, maçın son anlarında korkuttu. 84. dakikada sakatlanan Angelino, yerini Dubois'e bıraktı. Angelino'nun durumuyla ilgili olarak gün içerisinde bir açıklama yapılması bekleniyor.