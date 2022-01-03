Galatasaray'da Aanholt'un testi pozitif!

Galatasaray, Patrick van Aanholt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Aanholt'un testi pozitif!
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03 Ocak 2022 21:34
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir oyuncu koronavirüse yakalandı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un Hollanda'da yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

31 yaşındaki futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı ifade edilirken, Hollanda'daki karantina süresinin cuma günü dolacağı, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda'da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt'un izolasyon ve tedavi sürecine başlandı. Hollanda'daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncumuzun, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesi planlanıyor.


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