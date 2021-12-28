Galatasaray'da Aanholt'un bileti kesildi

Yaz döneminde Crystal Palace ile sözleşmesinin sona eren ve Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Aanholt ile 3 yıllık kontrat yapılmıştı.
GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla sınıfı geçemeyen tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti de dikkate alınarak, gönderilmesine karar verildi.
TERİM'DEN TALİMAT
Terim'in, hem daha genç hem de ofansif ve defansif yönü daha iyi olan bir isim istediği, scout ekibine de bu yönde talimat verildiği belirtildi.
GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla sınıfı geçemeyen tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti de dikkate alınarak, gönderilmesine karar verildi.
TERİM'DEN TALİMAT
Terim'in, hem daha genç hem de ofansif ve defansif yönü daha iyi olan bir isim istediği, scout ekibine de bu yönde talimat verildiği belirtildi.