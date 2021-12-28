Galatasaray'da Aanholt'un bileti kesildi

GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

TERİM'DEN TALİMAT

Yaz döneminde Crystal Palace ile sözleşmesinin sona eren ve Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Aanholt ile 3 yıllık kontrat yapılmıştı.Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla sınıfı geçemeyen tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti de dikkate alınarak, gönderilmesine karar verildi.Terim'in, hem daha genç hem de ofansif ve defansif yönü daha iyi olan bir isim istediği, scout ekibine de bu yönde talimat verildiği belirtildi.