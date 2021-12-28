Galatasaray'da Aanholt'un bileti kesildi

Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Patrick Van Aanholt'un üzeri çizildi. Teknik direktör Fatih Terim, beklentilere yanıt veremeyen 31 yaşındaki futbolcunun yerine, devre arasında bir sol bek alınmasını istedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Aanholt'un bileti kesildi
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28 Aralık 2021 09:11
Yaz döneminde Crystal Palace ile sözleşmesinin sona eren ve Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Aanholt ile 3 yıllık kontrat yapılmıştı.

GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla sınıfı geçemeyen tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti de dikkate alınarak, gönderilmesine karar verildi.

TERİM'DEN TALİMAT

Terim'in, hem daha genç hem de ofansif ve defansif yönü daha iyi olan bir isim istediği, scout ekibine de bu yönde talimat verildiği belirtildi. 



 



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