Galatasaray'da Aanholt bonusları kaptı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla eleştirilerin odağındaki isim olan Patrick Van Aanholt buna rağmen iyi kazandı. 1.9 milyon euro garanti ücreti olan tecrübeli oyuncu, sahaya çıktığı maçlar için de 350 bin euro bonus elde etti.



Teknik direktör Domenec Torrent'in, performansından memnun olmadığı 31 yaşındaki oyuncuyu, Göztepe maçında kulübeye çekerek Ömer Bayram'a şans vereceği öğrenildi.



7 hatada 10 puan gitti



Öte yandan bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım Galatasaray oldu. Yaptığı 7 hatayla goller yiyen sarı-kırmızılılar, toplam 10 puan kaybetti.





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