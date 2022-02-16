Galatasaray'da Aanholt bonusları kaptı

1.9 milyon euro garanti ücreti olan Aanholt, sahaya çıktığı maçlar için de 350 bin euro bonus kazandı

Haber; Milliyet
Abone Ol
Galatasaray'da Aanholt bonusları kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2022 08:26
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla eleştirilerin odağındaki isim olan Patrick Van Aanholt buna rağmen iyi kazandı. 1.9 milyon euro garanti ücreti olan tecrübeli oyuncu, sahaya çıktığı maçlar için de 350 bin euro bonus elde etti.

Teknik direktör Domenec Torrent'in, performansından memnun olmadığı 31 yaşındaki oyuncuyu, Göztepe maçında kulübeye çekerek Ömer Bayram'a şans vereceği öğrenildi.

7 hatada 10 puan gitti

Öte yandan bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım Galatasaray oldu. Yaptığı 7 hatayla goller yiyen sarı-kırmızılılar, toplam 10 puan kaybetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.