Galatasaray'da A takıma 7 süper yetenek!

Bu sezon Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, altyapıda ise başarıdan başarıya koşuyor. Sarı kırmızılıların U19 takımı, dün Konyaspor'u 2-1 yenerek, bitime 1 hafta kala Elit U19 Ligi şampiyonluğu garantiledi.



ELMAS VE AYSAL TRİBÜNDE



Maçı başkan Burak Elmas, eski başkan Ünal Aysal ve eski yönetici Adnan Öztürk de tribünden izledi. Elmas böylelikle başkanlık döneminde erkek sutopu şubesinden sonra takım sporlarındaki 2. şampiyonluğunu kazandı.



DÖRT TAKIM DA FİNALLERDE



Galatasaray Futbol Akademisi'nin başarısı U19 takımıyla da sınırlı değil... U14, U15, U16 ve U17 takımları da Türkiye Şampiyonası finallerine kaldı. Sarı kırmızılılar 4 kategoride de şampiyonluk için mücadele edecek.



7 GENÇ A TAKIMA ALINACAK



Türkiye şampiyonu olan Galatasaray U19 Takımı'ndan 7 oyuncu (Hamza Akman, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Özgür Baran, Emir Tintiş, Beknaz Almazbekov, Zeki Mert Saki) A takımın sezon öncesi hazırlık kampına götürülecek.





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