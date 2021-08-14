Galatasaray'da 90 bin euroluk kahraman!

İskoçya'da attığı gol ve asistleriyle Galatasaray'a turu getiren Kerem Aktürkoğlu performansıyla yeni sezona damga vuracak gibi görünüyor. 7 numaralı forması, sürati ve gol bölgelerine koşularıyla taraftar gibi yönetimin de "Yerli Ribery" olarak gördüğü genç futbolcu, geçen sezon bedelsiz olarak takıma katılmıştı.



G.Saray'dan aldığı 900 bin lira (90 bin euro) ile bu sezon takımın en az kazanan ismi olan ve fayda/maliyet değerlendirmesine göre uzak ara en verimli isim olarak gözüken Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimi teknik kadroyu da çok umutlandırıyor.



Teknik direktör Fatih Terim'in bireysel yeteneklerinin yanı sıra özellikle pas oyunundaki gelişimi nedeniyle oyuncusundan memnun olduğu bildirildi. Yönetimin de, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürk'ün ücretine zam yaparak Cicaldaou ve Nelsson'da olduğu gibi sözleşmesine çıkış maddesi koymayı planladığı belirtildi.



Üçüncü ligde, Erzincan fıormasıyla kendini gösteren ve bir anda Galatasaray'a yükselen Kerem, futbol kaliteesinin yanında özgüveni ve takıma katkısı yönünden de kendini hemen gösteriyor. Genç futbolcu, bu özelliklerinden dolayı A Milli Takımı'na kadar yükseldi.



