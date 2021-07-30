Galatasaray'da 8 numaraya 2 aday

Benfica'nın Gedson'u takımda tutma kararı alması sonrasında Galatasaray alternatif isimlere yönelmiş durumda.



Listenin ilk sırasında Mohamed Ali Ben Romdhane var. Scout ekibinin araştırmaları sonrası gündeme gelen Tunuslu yıldız yaklaşık 2 aydır G.Saray'ın hedefindeki isimlerden birisi. Esperance formasını giyen Ben Romdhane 21 yaşında ve 1.85 boyunda.



Listenin ikinci sırasındaki isim Abderrahman Harroui... Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam'da forma giyen Faslı yıldız 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Harroui çok yönlü isim.



