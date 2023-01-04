Galatasaray'da 7 maçlık müthiş seri

Galatasaray'ın 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.



Bu karşılaşmalarda Sarı Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.



Cim Bom en son böyle bir seri yakaladığında takımın başında Hamza Hamzaoğlu vardı ve çifte kupalı şampiyonluk yaşanmıştı.



Okan Buruk da bu müthiş başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.





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