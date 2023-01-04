Galatasaray'da 7 maçlık müthiş seri

Galatasaray, ligde ve kupada toplam 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sarı kırmızılı takım Ankaragücü maçında da bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da 7 maçlık müthiş seri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2023 09:02
Galatasaray'ın 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Bu karşılaşmalarda Sarı Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Cim Bom en son böyle bir seri yakaladığında takımın başında Hamza Hamzaoğlu vardı ve çifte kupalı şampiyonluk yaşanmıştı.

Okan Buruk da bu müthiş başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ