Galatasaray'da 7 atanlar sahada olacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'e fark atan kadroyu sahaya sürecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 7 atanlar sahada olacak!
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08 Mayıs 2023 09:07
Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir karşısında iskelet kadrosuna dönecek. Sezonun ilk yarısında Başakşehir'i deplasmanda 7-0 yenen Galatasaray kupada rakibi karşısında rotasyona gitmişti.

Savunmada Victor Nelsson, orta sahada Sergio Oliveira, hücumda Milot Rashica 3-2 kaybedilen Başakşehir maçında forma giymemişti. Yine riske girmek istemeyen Buruk 7-0 kazanan takımı sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Sol bekte Adekugbe yerine Kazımcan'a formayı veren Buruk, ideal 11'inde başka değişiklik düşünmüyor. Adekugbe, Beşiktaş derbisinde sergilediği etkisiz futbolla kredisini tüketti. Dubois denense de +3 kuralında Kazımcan öne çıktı.

14'E 7 ÜSTÜN

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turunculacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi. 

 
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