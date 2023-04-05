Galatasaray'da 600. gol heyecanı!

Adana Demirspor'u 2-0 yenen Galatasaray, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki resmi maçlarda toplam 598 gole ulaştı.
Aslantepe'de ilk gol Servet Çetin'den gelmişti. Sırasıyla Drogba 100, Hakan Balta 200, Yasin Öztekin 300, Eren Derdiyok 400 ve Jesse Sekidika 500. gole imzalarını koymuştu.
Nef Stadyumu'nda 600. golü atacak isim merakla bekleniyor. Gözler 3 maçtır suskun olan Mauro İcardi'nin üzerine çevrilirken, sarı-kırmızılı takımda oyuncular adını kulüp tarihine yazdırmak için bugünkü Başakşehir karşılaşmasına odaklandı.
Aslantepe'de ilk gol Servet Çetin'den gelmişti. Sırasıyla Drogba 100, Hakan Balta 200, Yasin Öztekin 300, Eren Derdiyok 400 ve Jesse Sekidika 500. gole imzalarını koymuştu.
Nef Stadyumu'nda 600. golü atacak isim merakla bekleniyor. Gözler 3 maçtır suskun olan Mauro İcardi'nin üzerine çevrilirken, sarı-kırmızılı takımda oyuncular adını kulüp tarihine yazdırmak için bugünkü Başakşehir karşılaşmasına odaklandı.