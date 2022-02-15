Galatasaray'da 6 transferin 3'ü hücumda 'sıfır' çekti

Galatasaray, sezon başında bonservislerine toplam 25 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği 6 futbolcudan özellikle hücumda bekleneni alamadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da 6 transferin 3'ü hücumda 'sıfır' çekti
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15 Şubat 2022 10:47
Galatasaray'ın sezon başında bonservislerine toplam 25 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği 6 futbolcu özellikle hücumda bekleneni veremedi.

Söz konusu oyunculardan Cicaldau 4 gol, 2 asistle skora en fazla katkı yapan isim olurken, Morutan 3 gol, 2 asist, Berkan Kutlu ise 1 asist üretti.

4 BÜYÜĞÜN EN KÖTÜSÜ

Diğer üç yeni transfer Boey, Nelsson ve Barış Alper skora katkı yapamadı. Ligde geride kalan 25 maçta 30 gol atıp 35 gol yiyen Galatasaray, 4 büyükler içinde en az gol kaydeden ve en fazla gol yiyen takım. 

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