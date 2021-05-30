Galatasaray'da 6 futbolcu geri döndü

Galatasaray'da 6 futbolcu geri döndü 2020-21 sezonunun tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın kiralık olarak farklı takımlara gönderdiği Diagne, Jimmy Durmaz, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün ve Atalay Babacan takıma döndü

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'da 6 futbolcu geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2021 15:35
Mbaye Diagne
Mbaye Diagne
Galatasaray
2020-21 sezonunun tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın kiralık olarak farklı takımlara gönderdiği futbolcular da takıma döndü.

İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Diagne yurt dışına giden tek isim olurken Jimmy Durmaz Karagümrük'ten, Sekidika Konyaspor'dan, Ali Yavuz Kol Denizlispor'dan, Yunus Akgün Adana Demirspor'den ve Atalay Babacan da Adanaspor'dan, Sarı-Kırmızılılar'a döndü.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.