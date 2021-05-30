Galatasaray'da 6 futbolcu geri döndü

2020-21 sezonunun tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın kiralık olarak farklı takımlara gönderdiği futbolcular da takıma döndü.
İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Diagne yurt dışına giden tek isim olurken Jimmy Durmaz Karagümrük'ten, Sekidika Konyaspor'dan, Ali Yavuz Kol Denizlispor'dan, Yunus Akgün Adana Demirspor'den ve Atalay Babacan da Adanaspor'dan, Sarı-Kırmızılılar'a döndü.
İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Diagne yurt dışına giden tek isim olurken Jimmy Durmaz Karagümrük'ten, Sekidika Konyaspor'dan, Ali Yavuz Kol Denizlispor'dan, Yunus Akgün Adana Demirspor'den ve Atalay Babacan da Adanaspor'dan, Sarı-Kırmızılılar'a döndü.