Galatasaray'da 6 atanlarla yola devam

Ligde şampiyonluğa koşan Galatasaray, şimdi de Alanyaspor'a bileniyor.Sarı-kırmızılı takım salı günü akşam saat 20.30'da Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.6-0 kazanılan Kayseri maçında ortaya konulan futboldan oldukça memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor karşısında da aynı kadroyu sahaya sürecek.Sarı-kırmızılı ekip bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Antalya'ya doğru hareket edecek.