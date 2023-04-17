Galatasaray'da 6 atanlarla yola devam

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında 6-0 kazanılan Kayserispor maçının kadrosunu bozmayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 6 atanlarla yola devam
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17 Nisan 2023 10:32
Ligde şampiyonluğa koşan Galatasaray, şimdi de Alanyaspor'a bileniyor.

Sarı-kırmızılı takım salı günü akşam saat 20.30'da Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

6-0 kazanılan Kayseri maçında ortaya konulan futboldan oldukça memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor karşısında da aynı kadroyu sahaya sürecek.

Sarı-kırmızılı ekip bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Antalya'ya doğru hareket edecek.


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