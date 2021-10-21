Galatasaray'da 53 gün sonra ilk 11'e dönüş

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 29 Ağustos'tan sonra ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da 53 gün sonra ilk 11'e dönüş
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21 Ekim 2021 20:52
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçında sürpriz tercihlere imza attı.

Deneyimli teknik adam, Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çekerken Ryan Babel ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

El kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan 29 Ağustos'taki Kasımpaşa maçından bu yana ilk 11'de yer alamayan 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, böylece 53 gün sonra ilk 11'e döndü.

Hollandalı oyuncu Ryan Babel ise bu sezon 5. kez ilk 11'de şans buldu.




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