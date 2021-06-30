Galatasaray'da 50 milyon dolarlık beklenti

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi.Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı.