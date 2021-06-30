Galatasaray'da 50 milyon dolarlık beklenti

Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi. İlk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği bildirildi.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da 50 milyon dolarlık beklenti
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30 Haziran 2021 08:32
Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...

Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.

5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi.

Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı.




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