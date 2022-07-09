Galatasaray'da 5 oyuncu düşündürüyor!

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği 5 oyuncu için hiçbir teklifin olmaması yönetimi düşündürüyor. Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ancak performanslarıyla hayal kırıklığı yaşatan 5 oyuncu gönderilecekler listesinde bulunuyor.Sarı- Kırmızılılar, bu oyuncuları kiralamak ya da satmak istiyor. Ancak bu oyuncular için Galatasaray'ın kapısını çalan hiçbir kulüp bulunmuyor. Yaklaşık 30 milyon Euro ödenerek transfer edilen Boey, Cicaldau, Morutan, Diagne ve Luyindama için hiçbir teklifin gelmemesi büyük hayal kırıklığı yaşattı.Boey 1.1, Cicaldau 6.5, Morutan 4.1, Diagne 13 ve Luyindama 5 milyon Euro'ya transfer edildi.Diagne 13 milyon EuroCicaldau 6.5 milyon EuroLuyindama 5 milyon EuroMorutan 4.1 milyon EuroBoey 1.1 milyon Euro