Galatasaray'da 5 isim, 1 Mariano etmedi

Galatasaray son iki sezonda büyük bir sağ bek sıkıntısı yaşıyor. İşte o rapor...

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da 5 isim, 1 Mariano etmedi
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04 Kasım 2021 11:04
Sacha Boey'in sakatlığının nüksetmesiyle büyük bir şok yaşayan Galatasaray son iki sezonda büyük bir sağ bek sıkıntısı yaşıyor. SarıKırmızılılar geçtiğimiz sezon sözleşmesinin bitmesinin ardından gönderilen Mariano'nun yerini dolduramadı.

Brezilyalı yıldız 105 maçta forma giymiş ve 2 gol atarken, 16 da asist yapmıştı.

Mariano sonrası sağ bekte görev yapan Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Şener Özbayraklı, DedAndre Yedlin ve Sacha Boey 94 maça çıkarken sadece 6 asistlik katkı sağlayabildi.

Bu arada Galatasaray'ın devre arasında Yedlin'i gönderip yeni sağ bek alacağı iddia edildi. Bazı maçlarda taraftarların tepkisi çene Yedlin'in durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.




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