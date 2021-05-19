Galatasaray'da 5 ayrılık, 1 imza ve 1 transfer cepte

Galatasaray'da iç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesi uzatıldı. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen Aytaç'la ön protokol imzalandı. Oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başlandı

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray'da 5 ayrılık, 1 imza ve 1 transfer cepte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2021 12:07
Marcao
Marcao
Galatasaray
Galatasaray'da Linnes, Şener, Etebo, Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollar kesin olarak ayrıldı. Gedson Fernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü. Arda Turan ve Emre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve Ömer Bayram için henüz karar verilmedi. Kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'nun durumu da belirsizliğini koruyor.

İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.

TAYLAN ANTALYALI'YA ZAM SÖZÜ VERİLMİŞTİ

2024'e kadar imza atan Brezilyalı stoperin olası satışı düşünülerek bu hamle yapıldı. Yeni kontrat talep eden Luyindama için bu karar beklemeye alındı. Dış transferde ise tek somut gelişme Aytaç Kara'da yaşandı. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta sahayla ön protokol imzalandı ve oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başladı. Şu anki yönetim, Aytaç'a imza attıracak ve bunu açıklayacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.