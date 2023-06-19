Galatasaray'da 45 milyon euro'luk beklenti!

Galatasaray'da bir yandan Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirme çalışmaları var bir yandan da mevcut kadroyu korumak için yoğun çaba var. Bir de transferin gözde isimlerinin durumu merak konusu oldu.
Sarı kırmızılıların 23. şampiyonluğunda Aslan payına sahip isimlerden Boey ve Nelsson, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında.
Cimbom iki ismi tutmak istese de tekliflerin ciddiyeti ve cezbedici tarafı yönetim adına sevindirici gelişme.
BEŞE KATLAYACAKLAR
Yönetim, ikilinin bonservisini toplam 45 milyon avro olarak belirledi.
Boey için 1,2 milyon avro, Nelsson için ise 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Aslan, planladığı rakamlarla satışı yaparsa yüzde 500'ün üzerinde kâr edecek.
Boey'e 20, Nelsson'a çıkış maddesi olan 25 milyon avro istenirken Fransız bek için Juventus, Danimarkalı yıldız için ise Tottenham çok istekli...
Eğer satış istenilen düzeyde olursa transfere kaynak oluşturacak ve kasa rahatlayacak.
Sarı kırmızılıların 23. şampiyonluğunda Aslan payına sahip isimlerden Boey ve Nelsson, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında.
Cimbom iki ismi tutmak istese de tekliflerin ciddiyeti ve cezbedici tarafı yönetim adına sevindirici gelişme.
BEŞE KATLAYACAKLAR
Yönetim, ikilinin bonservisini toplam 45 milyon avro olarak belirledi.
Boey için 1,2 milyon avro, Nelsson için ise 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Aslan, planladığı rakamlarla satışı yaparsa yüzde 500'ün üzerinde kâr edecek.
Boey'e 20, Nelsson'a çıkış maddesi olan 25 milyon avro istenirken Fransız bek için Juventus, Danimarkalı yıldız için ise Tottenham çok istekli...
Eğer satış istenilen düzeyde olursa transfere kaynak oluşturacak ve kasa rahatlayacak.
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