Galatasaray'da 4 yıllık imza: Davinson Sanchez

Galatasaray, Davinson Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

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Galatasaray'da 4 yıllık imza: Davinson Sanchez
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04 Eylül 2023 22:30
Son güncelleme 04 Eylül 2023 23:09
Galatasaray Transfer Haberleri - Galatasaray, Davinson Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.




BONSERVİSİ 9 MİLYON EURO

Galatasaray, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bonservis 6 taksitte İngiliz ekibine ödenecek.

DAVINSON SANCHEZ'İN RAKAMLARI

Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.

47,5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bu sezon ise 2 maçta görev alan deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Sanchez'in kariyerinde toplam bonservis getirisi 47.5 milyon euro oldu. 54 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu 1 kez ağları sarsmasını bildi.

 

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