Galatasaray'da 4'lü zirveden 30 Nisan kararı çıktı

Galatasaray'da, birbiri ardına gelen mahkeme kararları sonrası 30 Nisan'da yapılmasına karar verilen Seçimli Genel Kurul'un kaderinin, kulüpte gerçekleşen 4'lü bir zirve sonunda belirlendiği ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas, geçtiğimiz cuma günü İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30 Nisan'daki seçime yönelik tedbir kararını kaldırmasının ardından divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü olağanüstü toplantıya çağırdı.



Yöneticilerim de aday olabilir



Bu toplantıda Derkan, Elmas'a, "Yeni mahkeme kararıyla bir sonraki seçimde tekrar seçilme hakkına sahip oldunuz. Bu konuda görüşünüz ne? 30 Nisan'daki seçimi iptal edip yeni bir seçim takvimi belirlemeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Elmas bunun üzerine Hamamcıoğlu ve Öztürk'e dönerek, "Bu kararı ben değil, başkan adayları olarak siz vermelisiniz. Sizin için bir sakıncası yoksa yeni bir seçim takvimi belirleyebiliriz. Sadece kendim için söylemiyorum. Buna göre de ben ya da yöneticilerimiz seçilme hakkını kullanabiliriz" dedi.



İki aday da aynı cevabı verdi



Burak Elmas'ın sorusuna Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün verdiği yanıt aynı oldu. İki aday da, "Seçim takvimi açıklandı. İki aday olarak devam edelim. Yeni bir sürece gerek yok. Galatasaray Kulübü için en doğrusu bu olur" dedi. Hamamcıoğlu ve Öztürk'ün bu cevabıyla başkan Elmas'ın seçimi ileri bir tarihe erteleyip, kendisi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının aday olma ihtimali gündemden kalktı. Seçimli Genel Kurul daha önce planlandığı üzere 30 Nisan Cumartesi günü, iki adaylı olarak yapılacak.





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