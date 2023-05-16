Galatasaray'da 4 isim ceza sınırında!

Süper Lig'de İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da 4 isim ceza sınırında yer alıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 4 isim ceza sınırında!
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16 Mayıs 2023 09:39
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 10:12
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Galatasaray bugün İstanbulspor'u yenerse, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la puan farkını 8'e çıkaracak. Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında olası bir puan kaybı da, Sarı-kırmızılıları şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak. 

SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİ 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da İstanbulspor maçı öncesi Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 

Bu isimler oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 35. haftada oynanacak Sivasspor karşılaşmasında yer alamayacak.

 

 

 
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