Galatasaray'da 4 isim ceza sınırında!

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Galatasaray bugün İstanbulspor'u yenerse, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la puan farkını 8'e çıkaracak. Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında olası bir puan

kaybı da, Sarı-kırmızılıları