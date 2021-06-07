Galatasaray'da 4 futbolcunun durumu belirsiz

19 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul sonrasında iç transferde adımlarını atacak olan Galatasaray'da özellikle dört futbolcu kariyerlerine yön vermek adına sarı kırmızılı kulübün kendileri için alacağı karara kilitlendi. Emre Akbaba, Ömer Bayram, Donk ve Arda Turan'ın takımdaki durumu soru işareti olarak duruyor

Haber; Hürriyet
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Galatasaray'da 4 futbolcunun durumu belirsiz
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07 Haziran 2021 10:15
Galatasaray'da sezonun sona ermesi ile birlikte toplam 12 futbolcunun kontratı bitti. A Takım kadrosunda şu anda sözleşmeli 18 futbolcusu kalan Galatasaray'da özellikle 4 futbolcu kariyerlerine yön vermek adına kulüpten gelecek olan haberi beklemeye başladı.

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19 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul sonrasında iç transferde adımlarını atacak olan Galatasaray'da, özellikle kulüple olan sözleşmeleri sona eren Emre Akbaba, Ömer Bayram, Donk ve Arda Turan'ın durumu halen büyük soru işareti durumunda…

EMRE'NiN TALiBi ÇOK

Kontratı biten oyuncular için kararı 19 Haziran'da göreve gelecek olan yönetim ve teknik heyet tayin edecek. Henüz hiçbir kulüple anlaşmayan ve Galatasaray ile sözleşmeleri sona eren 4 futbolcudan özellikle Emre Akbaba'ya Süper Lig'den teklifler geldiği ancak oyuncunun şu ana kadar bir adım atmadığı ifade edildi.

Sarı kırmızılı kulüpte kadroya yapılacak takviyeler kadar bu 4 futbolcu da hem kulüp başkanı hem de teknik direktörün belirlenip nihai kararın verilmesini beklemeye geçti.

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