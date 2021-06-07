Galatasaray'da 4 futbolcunun durumu belirsiz

Galatasaray'da sezonun sona ermesi ile birlikte toplam 12 futbolcunun kontratı bitti. A Takım kadrosunda şu anda sözleşmeli 18 futbolcusu kalan Galatasaray'da özellikle 4 futbolcu kariyerlerine yön vermek adına kulüpten gelecek olan haberi beklemeye başladı.



iÇ TRANSFER BELiRSiZ



19 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul sonrasında iç transferde adımlarını atacak olan Galatasaray'da, özellikle kulüple olan sözleşmeleri sona eren Emre Akbaba, Ömer Bayram, Donk ve Arda Turan'ın durumu halen büyük soru işareti durumunda…



EMRE'NiN TALiBi ÇOK



Kontratı biten oyuncular için kararı 19 Haziran'da göreve gelecek olan yönetim ve teknik heyet tayin edecek. Henüz hiçbir kulüple anlaşmayan ve Galatasaray ile sözleşmeleri sona eren 4 futbolcudan özellikle Emre Akbaba'ya Süper Lig'den teklifler geldiği ancak oyuncunun şu ana kadar bir adım atmadığı ifade edildi.



Sarı kırmızılı kulüpte kadroya yapılacak takviyeler kadar bu 4 futbolcu da hem kulüp başkanı hem de teknik direktörün belirlenip nihai kararın verilmesini beklemeye geçti.



