Galatasaray'da 4 aylık borç kapanıyor

Dış transfere başlamadan önce, içerideki sorunları halletmeye karar veren Galatasaray Yönetimi, birikmiş futbolcu alacaklarını hesaplara yatırıyor.



Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; Eski başkan Mustafa Cengiz döneminde, oyunculardan borçsuzluk kağıdı alınmasına rağmen, 4 aydır transfer taksitlerinin ödenmediği ortaya çıktı.



Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi ise Florya'daki huzuru sağlamak adına bu alacakların büyük bölümünü kapatarak, tekrar borçsuzluk kağıdı talep edecek ve dış transferi bitirmeye çalışacak.



Ödeme işlemlerinin başladığı ve önümüzdeki hafta sonuna kadar tüm sıkıntıların çözüleceği ifade ediliyor.



