Süper Lig'in 19. haftasında evinde Hatayspor'u mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'u saf dışı bıraktı ve yeni bir rekora da imza attı.



Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve galibiyet serisini sürdürdü.



35 YIL SONRA BİR İLK



Aslan bu maçla birlikte 8'i Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 11 maça çıkardı. Galatasaray, 1988'ten bu yana ilk kez üst üste 11 resmi maç kazandı.



Bu karşılaşmalarda sarı kırmızlılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.





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