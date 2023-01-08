Galatasaray'da 30 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray, 30 yıl sonra Kadıköy'de bir lig maçını 3 farklı kazandı.



Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı.



Son olarak 11 Nisan 1993'te Fenerbahçe deplasmanında Galatasaray, 4-1'lik skorla kazanmıştı.



Galatasaray, Kadıköy'deki diğer lig galibiyetlerini ise 1996'da 2-0, 1999'da 2-0 ve 2-1, 2020'de 3-1, 2021'de 1-0 olarak elde etmişti.





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