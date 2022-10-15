Galatasaray'da 30 puanlık maraton

Galatasaray, Dünya Kupası arasına kadar 29 gün içinde 6 maç oynayacak.
Teknik heyetin tek hedefi ise 5'i lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası (Kastamonuspor) karşılaşmalarından en az kayıpla ayrılmak. Ligde Kayseri, Alanya, Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir müsabakalarına çıkacak sarı-kırmızılar, burada 1 beraberlik opsiyonu da koydu.
17 puana sahip Galatasaray'da hedef, 5 maçta alacağı 4 galibiyet- 1 beraberlikle Dünya Kupası arasına 30 puanla zirvede girmek.
Teknik heyetin tek hedefi ise 5'i lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası (Kastamonuspor) karşılaşmalarından en az kayıpla ayrılmak. Ligde Kayseri, Alanya, Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir müsabakalarına çıkacak sarı-kırmızılar, burada 1 beraberlik opsiyonu da koydu.
17 puana sahip Galatasaray'da hedef, 5 maçta alacağı 4 galibiyet- 1 beraberlikle Dünya Kupası arasına 30 puanla zirvede girmek.