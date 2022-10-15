Galatasaray'da 30 puanlık maraton

Galatasaray, Dünya Kupası arasına kadar 29 gün içinde 6 maç oynayacak.



Teknik heyetin tek hedefi ise 5'i lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası (Kastamonuspor) karşılaşmalarından en az kayıpla ayrılmak. Ligde Kayseri, Alanya, Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir müsabakalarına çıkacak sarı-kırmızılar, burada 1 beraberlik opsiyonu da koydu.



17 puana sahip Galatasaray'da hedef, 5 maçta alacağı 4 galibiyet- 1 beraberlikle Dünya Kupası arasına 30 puanla zirvede girmek.



