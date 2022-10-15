Galatasaray'da 30 puanlık maraton

Dünya Kupası arasına kadar 6 maç yapacak Galatasaray, kupada turlayıp ligde 13 puan toplayarak ligin zirvesine çıkmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da 30 puanlık maraton
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2022 09:39
Galatasaray, Dünya Kupası arasına kadar 29 gün içinde 6 maç oynayacak.

Teknik heyetin tek hedefi ise 5'i lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası (Kastamonuspor) karşılaşmalarından en az kayıpla ayrılmak. Ligde Kayseri, Alanya, Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir müsabakalarına çıkacak sarı-kırmızılar, burada 1 beraberlik opsiyonu da koydu.

17 puana sahip Galatasaray'da hedef, 5 maçta alacağı 4 galibiyet- 1 beraberlikle Dünya Kupası arasına 30 puanla zirvede girmek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ