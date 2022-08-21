Galatasaray'da 3 puana Okan Buruk ödülü

Ümraniyespor maçında 78. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna girip, 86. dakikada ceza sahası dışından attığı harika golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Bafetimbi Gomis herkesin yüzünü güldürdü. Gomis'in golü iki günlük izni de beraberinde getirdi.



Maç sonu soyunma odasında Teknik Direktör Okan Buruk'un, "Yarın (bugün) antrenman planlıyordum. Bundan vazgeçtim. 2 gün dinlenebilirsiniz" dediği ve bunun üzerine de takım arkadaşlarının Gomis'e ilgi gösterip tezahürat yaptıkları öğrenildi.



Sarı-kırmızılı oyuncuların "Sayende izni kaptık" dediği Gomis, Antalyaspor'dan sonra Ümraniyespor deplasmanında da galibiyeti getiren gollere imza attı. Galatasaray'a geçen sezon devre arasında dönen ve 37 yaşına rağmen performansının maksimumunu vermeye çalışan Gomis'in bu katkı ile yıllık 1 milyon 750 bin euroluk maaşının hakkını fazlasıyla vereceği öngörülüyor.



Üç maçta da ilk 11'de sahaya çıkmamasına rağmen yüksek konsantrasyonu koruyan Gomis'in her yönüyle profesyonellik dersi verdiği belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un Gomis'in bu performansından çok memnun olduğu bildirildi. Buruk göreve gelir gelmez Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'den vazgeçerken Gomis'i hamle oyuncusu olarak takımda tutma kararı almıştı.









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