Galatasaray'da 3 puan için reçete: Yeniler

Ligde kabus dolu günler geçiren, 4 maçlık üst üste yenilgilerin ardından Alanyaspor deplasmanından 1 puan çıkararak nefes alan Galatasaray, artık kabuk değiştiriyor.



GOMIS VE PULGAR 11'de SAHAYA ÇIKIYOR



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, önümüzdeki hafta Nef Stadı'nda oynanacak Kayserispor maçına çıkış yolu gözüyle bakıyor. İspanyol hoca, takıma yeni katılan Bafetimbi Gomis ile Erick Pulgar'ı ilk 11'de oynatarak farklı bir hava yaratmanın hesapları içinde. Yol yorgunu olduğu gerekçesiyle Alanya'da kadroya alınmayan Gomis, böylece 3.5 yıl aradan sonra taraftarla buluşmuş olacak. Alanya'da son dakikalarda oyuna giren Pulgar ise sarı-kırmızılı formayla ilk kez tam anlamıyla bir performans sunma fırsatı yakalayacak.



SAĞ BEKTE SACHA BOEY DÖNÜYOR



İdman eksiği olduğu için Alanya'da forma giyemeyen ve yerine önce Ömer Bayram'ın, daha sonra da Aanholt'un sağ bek oynadığı Sacha Boey de Kayseri sınavıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Sol kanatta Kerem'in yeri garanti görünüyor. Sağ çizgi için ise Emre Kılınç ile Feghouli arasında kıyasıya bir forma rekabeti yaşanacak. Pulgar'ın merkezdeki partnerinin ise Berkan olması bekleniyor. Savunmanın göbeğinde Marcao ve Nelsson ikilisine, sol bekte Aanholt eşlik edecek. Kale ise ilk maçında sınavı geçmeyi başaran Pena'ya emanet olacak. Bu değişikliklerle birlikte Galatasaray'da hem baskılı hücum futbolunun hem de galibiyet hasretinin artık sona ermesi bekleniyor.





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