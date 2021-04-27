Galatasaray'da 3 pozitif vaka

Galatasaray, Konyaspor maçı öncesinde üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı





İşte yapılan açıklama..."Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"