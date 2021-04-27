Galatasaray'da 3 pozitif vaka

Galatasaray, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da 3 pozitif vaka
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27 Nisan 2021 10:05
Galatasaray, Konyaspor maçı öncesinde üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı

İşte yapılan açıklama...

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
 


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