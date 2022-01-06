Galatasaray'da 3 Kovid-19 vakası daha!

Galatasaray'da üç kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 3 Kovid-19 vakası daha!
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06 Ocak 2022 17:31
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüs vakaları artıyor.

Sarı - kırmızılılarda yardımcı antrenör Selçuk İnan, maç analiz sorumlusu Cihan Ünal ve futbolcu Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

3 ismin tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlandığı belirtildi.

TOPLAM 6 VAKA

Daha önce Galatasaray'da Patrick van Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edilmişti.

Böylelikle sarı - kırmızılı takımdaki koronavirüs vakalarının toplamı 6'yı bulmuş oldu. Testleri pozitif çıkan oyuncular, Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

4 OYUNCU SAKAT

Öte yandan sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Luyindama, Arda Turan ve Mbaye Diagne de Giresunspor karşısında yer alamayacak.

MARCAO VE KEREM CEZALI

Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao ve hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kart cezaları sebebiyle Giresunspor'a karşı kadroda olamayacak.

FEGHOULI VE MUHAMMED, AFRİKA KUPASI'NDA

Ayrıca Afrika Kupası'nda bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed de sarı - kırmızılıların eksikleri arasında yer alıyor.


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