Galatasaray'da 3 ismin bileti kesildi!

Galatasaray, devre arasında Hakim Ziyech, Victor Nelsson ve Yusuf Demir ile yollarını ayıracak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 3 ismin bileti kesildi!
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20 Aralık 2024 07:56
Galatasaray, hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak adına ocak ayında kadrosunu güçlendirecek.

EN AZ 3 TAKVİYE

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı kırmızılılar ara transfer döneminde en az üç takviye yapacak. Bir stoper, bir kanat ve bir bek takviyesi kesin olarak gerçekleştirecek.

VEDALAR MECBURİ

Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar'ı kiralamak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, ayrıca kanat ve bek transferi için de çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan Paulo Dybala konusunda da karar aşamasına geçecek olan sarı-kırmızılılarda yeni takviyeler, vedaları da mecbur kılacak.

NELSSON, YUSUF, ZIYECH

Yabancı kontenjanı şu anda dolu olan Galatasaray, ocak ayında üç lejyoner ile yollarını ayırmak zorunda. Bunun için de üç plan devreye sokulacak. Bunlardan ilki veda edilecek olan isimlerden Nelsson için yönetim, bonservis bedeli beklentisini 10-12 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya kadar indirdi. İkinci olarak Ziyech de artık takımda olmayacak. Faslı oyuncuya 'Kendine kulüp bul' denildi. Ziyech de ayrılmaya sıcak bakıyor.

Üçüncü olarak; Avrupa'ya altı oyuncu kiralama limiti dolan Galatasaray, Yusuf Demir'i Süper Lig ekiplerinden birine kiralayacak.

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