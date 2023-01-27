Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşanıyor.A Spor'un aktardığı bilgiye göre; Sarı-Kırmızılılarda 3 futbolcu, zorlu Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.ve, Karadeniz ekibine karşı forma giyemeyecek.Öte yandan sakatlığı bulunan Mathias Ross da kadroda yer almadı.Sarı-Kırmızılı takımda ayrılığı gündemde olan ve kadroya alınmayan Patrick van Aanholt ve Seferovic ile Kasımpaşa ilgileniyordu.Galatasaray Haris Seferovic'i sezon başında büyük umutlarla transfer etmiş ancak oyuncu performansıyla sınıfta kalmış ve forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Terim döneminde transfer edilen Patrick van Aanholt da Okan Buruk'un gözünden düşmüş ve oyuncuyla ayrılık kararı alınmıştı.