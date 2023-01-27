Galatasaray'da 3 isim kadroya alınmadı

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak Galatasaray'da 3 futbolcu, kadroda yer almadı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 3 isim kadroya alınmadı
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27 Ocak 2023 14:38
Patrick van Aanholt
Patrick van Aanholt
Galatasaray
Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşanıyor.

A Spor'un aktardığı bilgiye göre; Sarı-Kırmızılılarda 3 futbolcu, zorlu Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı. Patrick van Aanholt, Haris Seferovic ve Yusuf Demir, Karadeniz ekibine karşı forma giyemeyecek.

ROSS SAKAT

Öte yandan sakatlığı bulunan Mathias Ross da kadroda yer almadı.

KASIMPAŞA'NIN RADARINDALAR

Sarı-Kırmızılı takımda ayrılığı gündemde olan ve kadroya alınmayan Patrick van Aanholt ve Seferovic ile Kasımpaşa ilgileniyordu.

İKİSİ DE GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI

Galatasaray Haris Seferovic'i sezon başında büyük umutlarla transfer etmiş ancak oyuncu performansıyla sınıfta kalmış ve forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Terim döneminde transfer edilen Patrick van Aanholt da Okan Buruk'un gözünden düşmüş ve oyuncuyla ayrılık kararı alınmıştı. 

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