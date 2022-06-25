Galatasaray'da 3 genç yıldız adayı kampa gidiyor!

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk, Ayhan Akman'ın iki oğlu Efe Akman ve Hamza Akman'la genç yıldız adayı Beknaz Almazbekov'ı yeni sezon kamp çalışmalarına çağırdı.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da 3 genç yıldız adayı kampa gidiyor!
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25 Haziran 2022 14:51
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan yeni sezon çalışmaları öncesi sürpriz karar...

Genç teknik adam Ayhan Akman'ın iki oğlu Efe Akman ve Hamza Akman'la genç yıldız adayı Beknaz Almazbekov'ı yeni sezon kamp çalışmalarına davet etti.



Pazartesi başlıyor

Galatasaray'ın yeni sezon kamp çalışmaları 27 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlıyor. Sarı-Kırmızılı takım daha sonra 7 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya gidecek. 

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