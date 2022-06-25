Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan yeni sezon çalışmaları öncesi sürpriz karar...
Genç teknik adam Ayhan Akman'ın iki oğlu Efe Akman ve Hamza Akman'la genç yıldız adayı Beknaz Almazbekov'ı yeni sezon kamp çalışmalarına davet etti.
Pazartesi başlıyor
Galatasaray'ın yeni sezon kamp çalışmaları 27 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlıyor. Sarı-Kırmızılı takım daha sonra 7 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya gidecek.
Genç teknik adam Ayhan Akman'ın iki oğlu Efe Akman ve Hamza Akman'la genç yıldız adayı Beknaz Almazbekov'ı yeni sezon kamp çalışmalarına davet etti.
Pazartesi başlıyor
Galatasaray'ın yeni sezon kamp çalışmaları 27 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlıyor. Sarı-Kırmızılı takım daha sonra 7 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya gidecek.