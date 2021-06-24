Galatasaray'da 3 futbolcu kontrolden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da 3 futbolcu kontrolden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da 3 futbolcu kontrolden geçti
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24 Haziran 2021 20:50
Galatasaray'da futbolcular Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üç futbolcunun sponsor hastane Liv Hospital Vadistanbul'da bir dizi kontrolden geçirildiği bildirildi.

Mısır Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün girişimleri sonrasında kadrodan çıkarıldı ve çalışmalara katılmak için İstanbul'a geldi.






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