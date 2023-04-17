Galatasaray'da 3 eksik

Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 3 eksik
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17 Nisan 2023 18:46
Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:


"Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi."





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