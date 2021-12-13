Galatasaray'da 3 değişiklik

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da, bir önceki haftaya göre kadroda 3 isim değişti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 3 değişiklik
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13 Aralık 2021 18:23
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, ligde son oynadığı Altay maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetimindeki takım, evinde berabere kaldıkları Altay maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam ise maçı locadan izledi.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanında, Fernado Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Terim, geçen hafta ilk 11'de yer alan Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Marcao ise kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda bu isimlerin yerine Luyindama, Cicaldau ve Diagne görevlendirildi.

Sivasspor'da 2 değişiklik

Ev sahibi takım Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda galip geldikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa'nın yerine Ahmet Oğuz, kart cezalısı Uğur Çiftçi'nin yerine ise Ziya Erdal kadroya alındı

Sivasspor'un ilk 11'inde Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Dimirtios Goutas, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Faycal Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Max Gradel, Mustapha Yatabare yer aldı.

Sivasspor'da Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, ve Jorge Felix de sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada sahadaki yerini alamadı.


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