Galatasaray'da 3. aday sürprizine herkes karşı

Nef Stadı'ndaki buluşma sonrasında ilk sözü alan Metin Öztürk:



"Bizi rahatsız eden şeffaf olmayan bir süreç var. Kulüp başkanımızın bu süreci netleştirmesini istiyoruz. Seçim için 21-28 Mayıs en uygun tarih. İki başkan adayı da bu tarihte mutabık kaldı. Kulüp başkanı da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama uyacağıyla ilgili bir fiili durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor. Kendisinin katılmayacağını bizlere deklare etti. Eğer üçüncü bir aday çıkarsa o zaman o gölge onun üstünde kalır" yorumunu yaptı.



Galatasaray'da yapılması beklenen seçimli genel kurulun iptalinin ardından gözler yeni açıklanacak olan seçim takvimine çevrilirken 3. aday endişesi de camiada konuşulmaya başlandı.Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, çıkması muhtemel 3. adaya şimdiden tepkilerini gösterdi.İşte Öztürk ve Hamamcıoğlu'nun 3. aday sözleri..."Maalesef Türkiye'de demokrasinin en güzel canlı örneklerinden bir tanesi olan Galatasaray camiasına farklı yöntemlerle, hukuki labirentlerle çıkış arayarak müdahale edilmiştir. Bu Galatasaray'ın genel kurulunun almış olduğu karara açık müdahaledir. Tahmin ediyorum ki bundan önceki seçimde de olduğu gibi, 3. bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Galatasaray genel kurul iradesi kendini korumasını bilecektir. Bu bir kez daha gösterdi ki Galatasaray'ın kuruluş değerlerine, fabrika ayarlarına dönmesi esastır. Burak Elmas, 22-28 Mayıs olmaz, demedi. Tüzüğe göre olacağını söyledi. Yine de bir rezerv ile değerlendireceğini söyledi. Kendisi önce bütçe genel kurulu yapmak istediğini ifade etti. Bu aşamada bunun ne kadar doğru olduğunu hep birlikte değerlendirip, göreceğiz."