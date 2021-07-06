Galatasaray'da 26 milyon TL'lik pişmanlık: Yedlin!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadroya kattığı DeAndre Yedlin'den beklediğini bulamadı. Özellikle savunmadaki zaafıyla sınıfta kalan hücumda da beklenen etkiyi yapamayan ABD'li oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 26 milyon TL'lik pişmanlık: Yedlin!
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06 Temmuz 2021 12:38
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olan ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, beklentilerin altında kaldı.

Cimbom, 6 ay geçmeden sağ bek transferi için düğmeye bastı Omar Elabdellaoui'nin 31 Aralık 2020'de geçirdiği talihsiz kaza sonrası Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi bir türlü başaramadı. Yedlin'in sezon öncesi hazırlık kampındaki görüntüsünü yeterli bulmayan Terim ve kurmayları sağ beke takviye yapılmasını kararlaştırdı.

ABD'li futbolcudan istediğini alamamasına karşılık Yedlin'e 2.5 yıl için 26 milyon TL ödemeyi taahhüt eden Galatasaray, büyük bir mali yükün altında kaldı.

Sarı-Kırmızılılar ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan DeAndre Yedlin'in transferi Galatasaray'da büyük pişmanlık yarattı.

Galatasaray'da ilk 11'de düşünülmeyen ABD'li oyuncunun, sağ bek takviyesi yapıldıktan sonra gönderilecekler listesine ekleneceği aktarıldı. 


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