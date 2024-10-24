Galatasaray'da 24 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray, 2000/01'den bu yana ilk kez bir Avrupa kupası sezonunun grup/lig aşamasındaki ilk 2 iç saha maçını kazandı.

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Galatasaray'da 24 yıl sonra bir ilk!
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24 Ekim 2024 12:22
Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray, 24 yıl sonra bir ilki başardı.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde iç sahadaki ilk iki maçında PAOK ve Elfsborg'u yendi.

Aslan en son böyle bir başarıyı 2000-01 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Rangers ve Monaco'yu yenerek elde etmişti.

Galatasaray, bir sonraki maçta sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. 

 
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