Galatasaray'da 24 yıl sonra bir ilk!

Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray, 24 yıl sonra bir ilki başardı.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde iç sahadaki ilk iki maçında PAOK ve Elfsborg'u yendi.
Aslan en son böyle bir başarıyı 2000-01 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Rangers ve Monaco'yu yenerek elde etmişti.
Galatasaray, bir sonraki maçta sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde iç sahadaki ilk iki maçında PAOK ve Elfsborg'u yendi.
Aslan en son böyle bir başarıyı 2000-01 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Rangers ve Monaco'yu yenerek elde etmişti.
Galatasaray, bir sonraki maçta sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.