Galatasaray'da 2020 yılı olağan genel kurulu yapılıyor

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısı yapılıyor..Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya basın mensupları ve misafirler alınmadı. Genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Sinan Aslan seçildi.Toplantıda yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla 2020 yılı faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak. Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası ile denetim kurulunun ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Toplantıda ibra oylamalarının kapalı usulle yapılması kararı alındı.Genel kurulda mevcut yönetim kurulunun kulübün varlıklarıyla ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufta bulunmak için istediği yetki de oylanacak. Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanacağı toplantıda, 2021 yılı bütçesi de görüşülerek oylamaya sunulacak.Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemin bazı yönetim kurulu üyeleri salonda hazır bulundu."Keşke Sedat Doğan kardeşim dünkü konuşmalarında da sakin konuşsaydı. Başkanı kanser olan camiayı yüksek sesle, Türkiye'nin gözü önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle her yerden buraya geldiler bugün. Birbirimizi böyle kırmayalım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Ses tonumuzu yükseltmeden, kimseyi incitmeden konuşalım lütfen. Ben hiç ayrımcılık yapmadım. Ben Galatasaraylıyım, bu salondaki herkes Galatasaraylı'dır. Ben asla kimseyi kırmam.""Dün transferde örnek verdim. Ünal Aysal Başkanım da başkanlık makamını kullanarak bu transferleri yapacağım demişti. Ünal Aysal, "Başkan olarak Sneijder'i almak istiyorum, Drogba'yı almak istiyorum" dedi. Mustafa Cengiz de "30 milyon Galatasaraylı, Falcao'yu istiyor. Ben de taraftarları kırmayacağım, yönetim olarak almak istiyoruz" dedi. Hiçbir transferi tek başıma yapmadım, yapamam da. Başkanımız ve yönetimin bana vermiş olduğu yetkilerle hareket ettim. Bu transferler son mu buldu sanıyorsunuz? Türkiye'de bu transferler yine yapılacaktır.""Ben bir tek vicdan kısmını söyleyeceğim. Ben 18-19 yıllık üyenizim. İşlerimin yoğunluğundan dolayı iç içe olamıyordum Galatasaray'la. Sedat Bey vicdandan bahsetti. Konu Galatasaray değil, aile olarak vicdanımız kanıyor, canımız yanıyor. Hastalık bu, biz bunu en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyoruz. Bu 3 yıllık süreçte vicdanla ilgili bir özür bekleniyormuş. Sedat Bey, dünyada 8 bin çeşit hastalık var, o hastalığı öyle bir anlattınız ki... Babamın hastalığıyla çok yakından ilgilenmişsiniz demek ki. Organları sırasıyla saydınız, eksik organ kaldı mı diye doktorlarla baktık. Babam 2 gündür hastanede. Ben geç geldim dün. Babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük bir mücadele vermek zorunda kaldım. Tansiyonunun bir nebze bile artması tıbbi yönden sıkıntı yaratıyor. Arayan soran ilgilenen herkese teşekkür ederim. Cengiz Ailesi olarak Sedat Doğan'dan bir özür bekliyoruz."