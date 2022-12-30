Galatasaray'da 2015'ten bu yana bir ilk

Galatasaray'ın, 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 karşılaşmada bileği bükülmedi.Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor; Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Keçiörengücü'nü mağlup etti.Aslan, en son 4 Şubat 2015'te Hamza Hamzaoğlu ile 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.