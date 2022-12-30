Galatasaray'da 2015'ten bu yana bir ilk

Galatasaray, 7 yıl sonra 7 galibiyetlik bir seri yakaladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 2015'ten bu yana bir ilk
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30 Aralık 2022 08:56
Galatasaray'ın, 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor; Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Keçiörengücü'nü mağlup etti.

Aslan, en son 4 Şubat 2015'te Hamza Hamzaoğlu ile 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.  

 
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