Galatasaray camiasında Avrupa Ligi'nde zorlu rakiplere karşı alınan sonuçlar "2000 ruhu canlanıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.



Özellikle UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndan lider çıkılması durumunda teknik direktör Fatih Terim'in Avrupa Ligi'ndeki hedefi daha da yukarı koyacağı belirtildi.



Böyle olması durumunda ocak ayında yapılacak 1-2 nokta transferle daha iddialı hedefler konulacağının altı çizildi.



Bu durum, Türk takımlarının gelecekteki Avrupa katılımlarını da etkileyecek.



