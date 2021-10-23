Galatasaray'da 2000 ruhu canlanıyor

Galatasaray, İtalyan, Fransız ve Rus rakipleriyle verdiği yarışta UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçlar sonunda namağlup liderliğini sürdürürken, bu tablo, UEFA Kupası'nın kazanıldığı 2000 senesini hatırlattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 2000 ruhu canlanıyor
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23 Ekim 2021 09:37
Galatasaray camiasında Avrupa Ligi'nde zorlu rakiplere karşı alınan sonuçlar "2000 ruhu canlanıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Özellikle UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndan lider çıkılması durumunda teknik direktör Fatih Terim'in Avrupa Ligi'ndeki hedefi daha da yukarı koyacağı belirtildi.

Böyle olması durumunda ocak ayında yapılacak 1-2 nokta transferle daha iddialı hedefler konulacağının altı çizildi.

Bu durum, Türk takımlarının gelecekteki Avrupa katılımlarını da etkileyecek. 


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