Lider Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı... Sarı-Kırmızılılar kalan 5 hafta için oyunculara adeta servet ödeyecek.Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da hedef kalan 5 maçtan da galibiyetle ayrılmak.Yönetim, önündeki 4 maç için özel prim belirledi. Fenerbahçe derbisi için ise ayrıca bir rakam belirlenecek. Galatasaray F.Bahçe derbisine kadar oynayacağı 4 maç için 20 milyon liralık bir paket hazırladı.Her bir maç için 5 milyon lira prim vermeyi vadeden Sarı-Kırmızılı Yönetim böylece oyuncularının motivasyonunu daha da yukarıya çekmeyi planlıyor.Galatasaray, pazartesi günü evinde Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sonrasında ise ligde kalma savaşı veren İstanbulspor ile deplasmanda mücadele edecek. Evinde Sivasspor ile karşılaşacak Cimbom, bir sonraki hafta Ankaragücü ile deplasmanda kapışacak. Galatasaray sonrasında ise Fenerbahçe derbisiyle kapanışı yapacak. Yönetim, ilk 4 maça 20 milyon lira vadederken Fenerbahçe derbisi için ise rakamı daha da yukarı çekmeyi planlıyor.