Galatasaray'da 2 pozitif vaka!

Galatasaray, iki oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da 2 pozitif vaka!
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16 Temmuz 2021 23:15
Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV Eindhoven maçına kısa süre kala iki oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
Futbol A Ta kımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü


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