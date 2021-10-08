Galatasaray'da 2 ismin üstü çizildi!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da eldeki maliyeti yüksek futbolcuların elden çıkarılması gerekiyor. Terim'in raporu doğrultusunda sarı-kırmızlı takım, ocak ayında 2 futbolcusuyla yollarını ayıracak.



SADECE FALCAO GİTTİ

Takımda performansı düşük ve maliyeti yüksek olan oyuncularla ocak ayında kesin olarak yolların ayrılması istendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim yaz döneminde sadece Falcao ile vedalaşabilmişti.



İKİ YILDIZLA YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray'da gerek maliyetleri gerek de performansları ile sorgulanan iki tecrübeli futbolcu için yolun sonu gözüküyor. İşte o isimler;



FEGHOULİ VE BABEL YOLCU

Yüksek ücretleri nedeniyle yaz döneminde gözden çıkarılan ama elde kalan Feghouli ve Babel'le devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.



HEDEF TASARRUF

Cim-Bom'da her iki ismin ayrılması durumunda sezon sonuna kadar alacakları bonuslar ve yarım sezonluk ücretlerinden tasarruf edilmesinin de planlandığı belirtildi.



4-5 MİLYON EURO KAR

G.Saray bu operasyonu oyunculara belli bir ücret ödemesi gerçekleştirir ve oyuncuların bonservislerini kendilerine verirse yaklaşık 4-5 milyon euro tasarruf sağlamış olacak.



GELECEK PARAYLA KANAT TRANSFERİ

Sarı-kırmızlı takım, iki oyuncunun ayrılmasıyla beraber belli bir bütçeye kavuşacak. Böylece Galatasaray Ocak ayında takıma bir kanat oyuncusunun transferinin yapılacağı belirtildi.



TERİM'DEN ÖMER BAYRAM KARARI

Öte yandan Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram artık daha fazla süre alacak. Fatih Terim, solbekte ofansif yönünün daha etkili olması nedeniyle Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram'ı daha çok kullanma kararı aldı.



DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı sahaya giren ve sergilediği performansla dikkatleri çeken Ömer Bayram, Mustafa Muhammed'in golünde de asist yapmıştı.



ASİST ÜZERİNE ASİST

Yıldız sol bek son dakikalarda kazanılan Hatayspor maçında da Luyindama'ya ortayı yapan isim olmuştu.



